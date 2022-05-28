Gündem Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın
POLİTİKA

Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da sokağa çıkıp vatandaşlarla bir araya geldi.

"Vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim." diyen Bakan Nebati, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın
​Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da sokağa çıkıp vatandaşlarla görüştü.

O anlara ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum." dedi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bakan Nebati, paylaşımının devamında, "Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 'Finansal İstikrar' zirvesi: Bakan Nebati başkanlık etti
EKONOMİ
İstanbul'da 'Finansal İstikrar' zirvesi: Bakan Nebati başkanlık etti

Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak
EKONOMİ
Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak

Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
HAYAT
Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

Kâbus geri döndü

Kâbus geri döndü

​Sivas'ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı üçe yükseldi.
Azerbaycanda büyüleyen gösteri

Azerbaycan'da büyüleyen gösteri

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.
İstanbul Valiliğinden yarın için toplu ulaşım araçları kullanılması önerisi

Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da dünyaya net mesaj

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler

Acılı baba ayakta<br>durmakta güçlük çekti

Acılı baba ayakta
durmakta güçlük çekti

​Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi.

'Ağustos'ta ne olacak bilmiyoruz'

'Ağustos'ta ne olacak bilmiyoruz'

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.