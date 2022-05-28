Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da sokağa çıkıp vatandaşlarla görüştü.
O anlara ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum." dedi.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Bakan Nebati, paylaşımının devamında, "Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.