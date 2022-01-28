Gündem 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu
ANKARA

2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu

Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması ile sonuçları öğrendi. 2022 askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik sorgulama ekranı: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Arşiv

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklandı.

Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir’ denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
ÖZGÜN
2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ÖZGÜN
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Büyükelçilik duyurdu: Türk vatandaşları vizesiz girebilecek.
İYİ Partinin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti: CHPyi eleştiremem dilim yandı

​İsrail Başbakanı Bennett'ten skandal sözler.

Necip ​Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı.

​Resmi uyarı geldi: Çoğumuz okumadan kabul ediyoruz.

​Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ayrıntılar netleşti.

​BM'den DEAŞ'ın Haseke'deki hapishane saldırısına ilişkin uyarı.

​Kuğulu Park'taki fıskiyeler dondu. Ortaya çıkan görüntü peri bacalarını andırdı.

​İstanbul Emniyeti'nden Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama geldi.

​İBB'de liyakatli ve tecrübeli isimler bir bir tasfiye edildi.

​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankalara çağrı yaptı.

​İdlib'deki çadır kampta babalar, gece çocuklarının donmaması için nöbet tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.