|
Gündem

63 ilde mali suç örgütleri üyelerine yönelik 'Kafes' operasyonu: 302 şüpheli şahıs yakalandı

Güvenlik güçleri terör ve suç örgütlerine göz açtırmıyor. 63 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak “KAFES-22” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 302 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:11 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:23 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı Kafes-22” Operasyonları düzenlendi
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı Kafes-22” Operasyonları düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:


Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda;

❗️Tefecilik,

❗️Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

❗️Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

❗️İhaleye Fesat Karıştırma,

❗️Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

❗️Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve

❗️Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonlarda ilk belirlemelere göre;

18 adet ruhsatsız silah, 64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 adet sahte çürük ve engelli raporu, 479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş SİM Kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.


#KAFES-22 operasyonları
#mali suç örgütleri
#Operasyon
#Ali Yerlikaya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türk mimar Sedad Hakkı Eldem Google'a Doodle oldu