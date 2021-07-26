Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Can ve mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2021, 00:18 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2021, 00:21 AA