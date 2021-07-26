Gündem Osmaniyede 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
OSMANİYE

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Can ve mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Son Dakika Depremleri: Osmaniyede deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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