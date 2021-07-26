Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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