Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları işletmeye kapatıldı. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı da işletmeye kapatıldı.





Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."





Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan eylem yasağı





Beyoğlu Kaymakamlığı da ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.







