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İSTANBUL

İstanbul’da bir depoya sahte içki operasyonu: Sekiz bin litre ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa’da bir depoya sahte içki baskını düzenlendi. Operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirilirken iki kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul’da bir depoya sahte içki operasyonu: Sekiz bin litre ele geçirildi
Foto/arşiv

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.

ÜNLÜ MARKALARI BİRE BİR TAKLİT ETMİŞLER

Jandarma ekiplerince; ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sürülmesini engellemek ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla, Gaziosmanpaşa’da belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerini müteakip 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi.

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