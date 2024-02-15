Gündem

İstanbul’da eş zamanlı "KAFES-40” operasyonları: Üç organize suç örgütü çökertildi

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak’ın yaptığı üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:19 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'daki 'Kafes' operasyonların üç organize suç örgütü çökertildi.
İstanbul'daki 'Kafes' operasyonların üç organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;


Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız.

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;


📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Kasten Öldürme,

📌Kasten Yaralama,

📌Yağma,

📌Silahla Tehdit,

📌Mala Zarar Verme,

📌İşyeri, İkamet ve Araç Kurşunlama,

📌İş İnsanlarından Tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca ve

📌3️⃣ adet tüfeğe el konuldu

#KAFES-40 operasyonları
#Emre Özcan
#Önder Küçük
#Sergen Solak
#organize suç örgütü
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri