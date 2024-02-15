İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;
Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.
Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı.
❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;
📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
📌Kasten Öldürme,
📌Kasten Yaralama,
📌Yağma,
📌Silahla Tehdit,
📌Mala Zarar Verme,
📌İşyeri, İkamet ve Araç Kurşunlama,
📌İş İnsanlarından Tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca ve
📌3️⃣ adet tüfeğe el konuldu