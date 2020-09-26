Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar

İzmir'de, vatandaşların cep telefonlarına Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuz tatil yapma fırsatı içerikli SMS gönderen ve aynı içerikleri bazı turizm sitelerinde yayınlayarak 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL para topladıkları belirtilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde artan siber dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı.

18 kişi, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

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UCUZ TATİL REKLAMLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına "Çesme'de denize sıfır ... otelinde, 4 gece 5 gün her şey dahil yaz tatili sadece 999 TL, son gün bu gün. Hemen ara" içerikli SMS atıldığını ve SMS içeriğine bir de cep telefonu numarası ve internet sitesi adresi yazıldığını belirledi. Ayrıca, aynı şüphelilerin turizmle ilgili internet sitesi açarak, Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuza konaklama fırsatı olduğunu belirtilen bazı reklamları bu siteye koydukları, söz konusu internet sitelerini de arama motorlarında üst sıralara taşıdığı ve böylece Çeşme'de tatil yapmak isteyen vatandaşların kendilerine ulaşmalarını kolaylaştırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin, tatil yapmak için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlardan kredi kartı ya da kendilerinin verdiği banka hesapları üzerinden para aldıkları öğrenildi.

18 kişi, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

FOTOĞRAF 6 Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı. Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı. Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor. Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.

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73 KİŞİDEN 1 MİLYON 100 BİN TL

Rezervasyon yaptırdığını zanneden ve Çeşme'ye gittiğinde ya böyle bir otelin bulunmadığını ya da bulunsa bile rezervasyon konusunda otel personelinin herhangi bir bilgisinin olmadığını öğrenince şoke olan çok sayıda vatandaş, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Başlatılan soruşturma kapsamında, 73 kişiden toplam 1 milyon 100 bin TL toplandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli İstanbul, Aydın ve Yalova illerinde yaptığı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte otel rezervasyonlarına ait çok sayıda fatura, sahte acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları, makbuzlar ve ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çok otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları ve makbuzları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

İZMİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışma sonrasında, sadece Çeşme'de değil, başka şehirlerde bulunan otellerin isim ve görsellerini kullanarak internet sayfaları oluşturduğu saptanan şüphelilerden İzmir'de gözaltına alınan diğer 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Z.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.U., M.M.S., U.U., B.K., E.A., B.T., İ.B. ve H.A. tutuklandı.

