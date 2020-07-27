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AĞRI

Son dakika... Üç ilde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bin 170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda bin 170 personel görev alıyor.
Operasyonda bin 170 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Iğdır, Kars illerinde ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu’nın başlatıldığı belirtildi.

İHA

Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 170 personel, 86 operasyonel tim görev alıyor.

İHA

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.


Ağrı-Iğdır-Kars'ta 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı
FOTOĞRAF 9
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İçişleri Bakanlığınca Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.
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Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.
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İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “Yıldırım-3 Ağrı Dağı” operasyonu başlatıldı
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Title
Ağrı-Iğdır-Kars'ta 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “Yıldırım-3 Ağrı Dağı" Operasyonu başlatıldı.


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