Sosyal medyada başladı, mahallede gerçek oldu

Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde ikamet eden Efe, sosyal medya üzerinden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a mesaj gönderdi. Mesajı alan Adnan Kurtuluş, Efe'nin ziyaretine gitti. Efe, sosyal medya hesabından esprili bir dille AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a, "Bana Bursaspor forması getirirseniz, sizi mahalleye sokarım" diye gönderme yaptı. Bu samimi mesajı yanıtsız bırakmayan İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş Efe'yi ziyaret ederek, ismine özel hazırlatılan Bursaspor formasını kendi elleriyle takdim etti. Karşılıklı muhabbet ve tebessümle gerçekleşen buluşmada Efe'nin sevinci gözlerden kaçmadı.

Başkan Kurtuluş bununla da yetinmeyerek, Efe'ye bir de Bursaspor kombine bileti sözü verdi. Bu anlamlı hediyeleşme, mahallede ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ziyaretin ardından Başkan Kurtuluş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efe dedi ki: ‘Bana Bursaspor forması getirirseniz, sizi mahalleye sokarım!'. Biz de işi riske atmadık formayı kaptık, Efe'ye teslim ettik. Artık Efe tam donanımlı bir Timsah! Sıradaki isteği ‘stadyuma gol sevinciyle giriş yapmak' olursa hiç şaşırmayın! Efe mutlu, biz mutlu. Bursaspor sevgisi mahalle mahalle büyüyor" dedi.