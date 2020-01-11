Sosyal medyadaki etki ajanına dikkat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya etik kuralları konusunda bir çalışma yaptıklarını anlatırken bu mecralardaki “etki ajanları” konusunda da uyardı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Ünal, sosyal medya üzerine yaptıkları çalışma hakkında şunları söyledi:

AK Parti olarak sosyal medyada hem farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız.

YALAN CİDDİ SORUN

Sosyal medya da artık yalan haber ciddi bir sorun teşkil ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bu etik kuralların uygulanması konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Öncelikli olarak bizim teşkilat mensuplarımızı bu etik kurallara uymakla sorumlu ve yükümlü kılacağız. Önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden bir haberin doğruluğunu teyit etmeye kadar hem kendimize hem dışa dönük bir çalışma içerisindeyiz.

FENOMENLERE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Bizim edindiğimiz haberlere göre özellikle sosyal medyada belli kişilere ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları var. Kamuoyunda infial oluşturacak birtakım yalan haberleri oluşturmak ve bunun üzerinde belli algı operasyonları oluşturmak isteyen birtakım etki ajanlarına karşı önlem anlamı taşıyor yapacağımız bu çalışma.

Herkes sorumlu hareket etmeli. Bu sorumluluğu her bir sanatçımızın, sporcumuzun, sosyal medya fenomeninin de yerine getirmesi gerekir. Bu bir siyasi mesele değil milli meseledir.