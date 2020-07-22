Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şov yarım kaldı CHPnin sözde hastanesine bir hasta bile gelmedi kapıya kilit vuruldu
POLİTİKA

Şov yarım kaldı: CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmedi kapıya kilit vuruldu

Kovid-19 salgınının başladığı ilk dönemde paravanlarla bölmelere ayırdığı fuar alanını “1000 kişilik sahra hastanesi” diye pazarlayan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın şovu yarım kaldı. Bir hastayı bile tedavi etmeyen sözde hastanenin kapısına kilit vuruldu. AK Parti Adana İl Yönetimi kamu zararına yol açan belediyeye dava açmaya hazırlanıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın koronavirüs sürecinde yaptırdığı sözde bin kişilik sahra hastanesi şovu yarım kaldı.
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın koronavirüs sürecinde yaptırdığı sözde bin kişilik sahra hastanesi şovu yarım kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayında dile getirdiği “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bin kişilik sahra hastanesi kurdu” şovu yarım kaldı. CHP’li Karalar’ın sözde sahra hastanesinin kapısına bir hasta dahi gelmeden kilit vuruldu. Adana AK Parti yönetimi, sahra hastanesine yapılan harcamalar sonucunda kamu malının zarara uğratıldığını veCHP’li Karalar’ın görevini kötüye kullandığını belirtti.

Zeydan Karalar

Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı

AK PARTİ DAVA AÇACAK

CHP’li Karalar’ın halkı korku ve paniğe sevk ettiğini belirten Adana AK Parti İl Yönetimi konuya ilişkin kamu davası açmaya hazırlandıkları ifade edildi. Devletin hiçbir makamından izin almadan kafalarına göre sahra hastanesi yaptıklarını söyleyen Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, şunları söyledi: “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, fuar alanını paravanlarla kapattı. Alanın kısa süre içerisinde sahra hastanesine dönüştürdüğünü iddia etti. Olay sonrası fuar alanına gidip incelemelerde bulunduk. İçeride hiçbir yatağın olmadığını gördük. Bunun üzerine CHP’li Karalar buraya 100 kadar yatak getirip yerleştirdi.”

Bu nasıl sahra hastanesi: CHP'nin paravanlarla çevrili fuar alanı
KORONAVİRÜS
Bu nasıl sahra hastanesi: CHP'nin paravanlarla çevrili fuar alanı

Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' dediği yer 'fuar alanı' çıktı
OYNAT 00:00
Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' dediği yer 'fuar alanı' çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sahra hastanesi denilen fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmeler var.


BÖYLE BİR İHTİYAÇ YOKTU

“Bu tarz yapıların yapılması için öncelikle sağlık alanında böyle bir ihtiyacın olması gerekir. Adana’da böyle bir ihtiyaç yok. 8 Eylül 2017 tarihinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı. Şehir hastanemiz bin 550 yatak kapasitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hastanemizde dünyanın en gelişmiş tıp teknolojilerinin kullanıldığı bin 300 yatak bulunmaktadır. Böyle bir imkan bulunurken fuar alanının sözde hastaneye dönüştürülmesi, siyasi çıkarlar doğrultusunda yapılmıştır. Kamu kurumlarının gelirleri israf edilmek suretiyle harcamalar yapıldı. Sahra hastanesini açtıklarını söyleyerek sanki devletin tüm imkanları yetersiz kaldı imajı verildi, halk korku ve paniğe sevk edildi.”

KAMU ZARARI VAR

  • Yapılan harcamalarla kamu zararının oluştuğunu söyleyen Ay, “Burada bir israf söz konusu. Yapılan harcamaların tamamı boşa gitti. Getirilen yataklar, paravanlar, ya da çeşitli elektronik cihazların hiçbiri kullanılmadı. Bir tek hasta dahi buranın kapısından bile geçmedi. AK Parti İl Yönetimi olarak yapılan kamu zararı ve israfını Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarına taşıyacağız. Sadece kamu zararı değil aynı zamanda açık bir şekilde CHP’li Karalar’ın görevini kötüye kullandığı görülmektedir. Bu konuda gerekli yasal süreçleri başlatacağız. Halkımızın parasının boşuna kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.


CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri gereksiz ve birer israf örneği
OYNAT 00:00
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri gereksiz ve birer israf örneği
Şehir hastanelerine karşı açıklamalarıyla gündeme gelen ve 'Ben aslında karşı çıkmadım' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen hastaneleri hedef aldı. Söz konusu hastanelerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara 'nispet olması' için yapıldığını öne süren CHP lideri, 'Bu hastaneleri niye yapıyorlar? Bunlar gereksiz, onca hastanemiz var. Dünyanın parasını harcadılar. Gerçek bir hastane olup olmadığını bilmiyoruz. Birer israf örneği' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Hakkını söke söke alan ülke

Hakkını söke söke alan ülke
Pınar Gültekinin katil zanlısı tutuklandı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' ile suçlanıyor.
Merkelle kritik görüşme

Merkel'le kritik görüşme

​İki lider iş birliği yapılabilecek konuları ele aldı.
Tavaf sınırlı tutulacak

Tavaf sınırlı tutulacak

Hac sırasında uygulanacak koronavirüs tedbirleri açıklandı.
Eşi şikayetinden vazgeçmemiş

Eşi şikayetinden vazgeçmemiş

HDP'li Mensur Işık'a 6 ay uzaklaştırma.
ABD'de korkutan araştırma

ABD'de korkutan araştırma

Vaka sayısı açıklananın 13 kat fazlası olabilir.

Evine dön Netanyahu!

Evine dön Netanyahu!

İsrail'de halkın tepkisi dinmek bilmiyor.

Yetmiş bir ilde <br>vakalar azaldı

Yetmiş bir ilde
vakalar azaldı

​Bakan Koca, son bilgileri açıkladı.
Libya'nın bölünmesine karşıyız

Libya'nın bölünmesine karşıyız

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu.
On beş gün <br>boyunca yasaklandı

On beş gün
boyunca yasaklandı

​Valilik açıklama yaptı.
Türk halkına<br>sevgim sır değil

Türk halkına
sevgim sır değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
81 il mercek altında

81 il mercek altında

​Türkiye geneli koronavirüs denetimi yapılacak.
Düğünlerin<br>yeni favorisi

Düğünlerin
yeni favorisi

​Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı.
Yunan ordusunda Navtex paniği

Yunan ordusunda Navtex paniği

​Türk savaş gemileri bölgeye intikal etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.