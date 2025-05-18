Soykırım ve Tehcir: İmam hatip lisesi öğrencilerinden İnsanlık Suçu Çalıştayı

İstanbul'da, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ev sahipliğinde imam hatip lisesi öğrencilerince düzenlenen "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hasan Basri Bülbül yaptı.





Gençleri insanlık tarihinin en karanlık sayfaları "soykırım" ve "tehcir" konularını çok boyutlu incelemeye davet eden çalıştayda, akademik sunumların yanı sıra katılımcılar, Çerkes, Kızılderili, Ruanda, Filistin ve Gazze, Bosna Hersek ve Srebrenitsa ile Doğu Türkistan konulu 6 masa oluşturup kapalı oturumlarda sunumlar yapacak.





Her masa, kendi konusundaki coğrafyada yaşanan kitlesel kıyımları tarihsel bağlamı içerisinde ele alırken, çalıştayda medyanın rolünden uluslararası hukuka, kolektif hafızadan güncel siyasi gelişmelere kadar geniş perspektif sunulacak.

Çalıştayda, akademik sunumların yanı sıra katılımcılar farklı temalarda oluşturulan altı masada çalışmalarını sürdürecek:

• Çerkes Masası

• Ruanda Masası

• Filistin ve Gazze Masası

• Kızılderili Masası

• Bosna-Hersek ve Srebrenitsa Masası

• Doğu Türkistan Masası





Çalıştay ile insan hakları, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler ekseninde gençlerin bilinç kazanması ve gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.





Her masa, kendi coğrafyasında yaşanan kitlesel kıyımları tarihsel bağlamı içerisinde ele alırken, medyanın rolünden uluslararası hukuka, kolektif hafızadan güncel siyasi gelişmelere kadar geniş bir perspektif sunacak.





Gençlerin insan hakları, tarih, siyaset ve uluslararası ilişkiler ekseninde bilinç kazanmasını amaçlayan bu çalıştay, yalnızca geçmişin acılarını anlamakla kalmayıp, gelecekte benzeri trajedilerin yaşanmasının önüne geçmek için farkındalık üretmeyi hedefliyor.



