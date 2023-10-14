Soykırıma alkış tutuyorlar

Siyonist hükümetin Gazze’deki aralıksız bombardımanı sonucu ölü sayısı her gün artarken, özellikle Batı dünyasından aldığı destek işgalci gücü daha cesaretlendiriyor. Terör devletinin çoluk çocuk demeden yaptığı katliamların yanında elektrik ve suyun kesilmesi gibi savaş suçları da “İsrail’in kendini savunma hakkı” olarak haklı gösteriliyor. Özellikle ABD ile Avrupa’da Almanya, Fransa, İnginltere gibi ülkeler İsrail yandaşlığı için yarışırken, Kanada gibi Washington yönetiminin geleneksel müttefikleri de işgalci güce desteklerini sunuyor. Diğer tarafta ise iki devletli çözüm için Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin söylemleri daha da artıyor.

Emmanuel Macron Annalena Baerbock

Hepimiz İsrailliyiz

İsrail’e dün resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Baerbock “Bu günlerde hepimiz İsrailliyiz” ifadelerini kullandı.

İktidarı-muhalefeti alkışlıyor

İşgalci gücün katliamlarının ilk başladığı andan beri sürekli olarak desteğini yineleyen İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak, Siyonist hükümeti korumak için Kraliyet Donanması’nın gönderme kararı almıştı. Ülkede iktidarın yanında muhalefetteki İşçi Partisi de soykırımı destekleyici davranışlar sergiliyor. İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, “İsrail’in Gazze halkının elektriğini ve suyunu kesme hakkı olduğunu” söyleyerek büyük tepki çekti.

Justin Trudeau Rishi Sunak

Güçlü karşılık çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise perşembe akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Hamas’ın korkunç gaddarlığını” güçlü bir şekilde kınadığını söylerken, İsrail’in buna güçlü bir karşılık vermesi gerektiğini belirtti. Gazze’deki katliam hakkında yorumda bulunmayan Macron, İsrail’in saldırılarının aynı zamanda “ölçülü” olması gerektiğini söylemekle yetindi.

“Liberal” Trudeau da arka çıktı

Batı’da İsrail’e destek yarışı sürerken, “liberal” olarak bilinen Kanada Başbakanı Justin Trudeau’da da katliamla ilgili soruları geçiştirdi. Siyonist askerlerin hedef gözetmeksizin Gazze’yi bombalamasının “İsrail’in kendini savunma hakkı” olduğunu bildiren Trudeau, kendisine Gazze’ye elektrik ve su gibi temel maddelerin kesilmesi hakkında sorulan soruda ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

İki devletli çözüm

Çok sayıda Batılı ülkenin işgalci İsrail’e koşulsuz desteğine karşı, “iki devletli çözüm” için sesler de artıyor. Çin ve Rusya, çatışmaların bitmesinin Filistinlilerin haklarının iade edilmesiyle mümkün olduğunda ısrar ediyor. Dün açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi. Son olarak Hindistan’dan da benzer bir açıklama geldi. Başbakan Narendra Modi İsrail’e daha önce güçlü desteğini sunsa da Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki devletli çözümün önemine vurgu yapıldı.







