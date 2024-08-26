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Soykırımcı vicdanları geçemedi

Mehmet Güney
04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:26 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soykırımcı İsrail'in online algı yönetimindeki ilk hedefi olan uluslararası medyadan şikayetçi olduğu öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için hazırlanan ve İsrail'in kara propaganda faaliyetleri işleyen rapora göre, İsrail uluslararası medyanın yanında olmadığını, aksine Hamas’ın tarafında olduğu iddiasında. İsrail ayrıca Hamas’ın olayları manipüle ederek, tüm uluslararası kamuoyunu kandırdığını ileri sürüyor. İsrail’in durumdan şikayetçi olması, etkili algı yönetimi stratejilerinin kamuoyunun vicdana takıldığı şeklinde yorumlandı.


#İsrail
#BTK
#medya
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