Sözler tutulmazsa cevabı ağır olur

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere yer vererek, uyarılarda bulundu:

Moskova’da, Rusya ile İdlib’te yaşanan krizi, ateşkesin de dahil olduğu bir dizi tedbirle, en azından bir süre için engelleyen bir sonuçla döndük. Türkiye’nin, yeniden benzer bir kısır döngünün içine düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Ateşkes kararının akabinde İdlib halkı, uzun bir aranın ardından ilk defa rahat nefes almıştır. Elbette rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir.

RUSYA TEDBİR ALMALI

Şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla, bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece, sonuna kadar bağlı kalırız. Ama sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de kaçınmayız. Gözlem noktalarımızın güvenliği, önceliklerimizin en başında yer alıyor. Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda, sadece karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulunacağız.

AMACIMIZ İDLİB’DE KALICI ATEŞKES YAPMAK

Mesele, geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline getirmek. İdlib’in kuzeyinden güneye doğru 25-30 km derinliğinde o bölgede bin 500- 2 bin civarında briket barakalar yaptık. 10 bin, 20 bin kadar briket ev yapmayı sürdürüyoruz. PKK’ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçekler ortadan kalkmıyor, hakikatlerin üzeri örtülmüyor. Suriye rejimi ve onu destekleyenlere çağrımız, önce ülkenin üçte birini bölücü terör örgütünün işgalinden kurtarmalarıdır.

ESED’İN KORUMASINA MUHTAÇ DEĞİLİZ

Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. Dersini çalış. 12 gözlem noktamız şu anda var. Arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Şu anda yapmış olduğumuz anlaşmanın içeriğinden haberi yok. Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Türk askeri hiçbir zaman zalim Esed’in korumasına muhtaç değildir.

Hiçbir virüs tedbirlerden güçlü değil

Erdoğan, Avrupa’dan gelen bir vatandaşta, yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşın tedavisinin sürdüğünü, ailesi ve yakın çevresinin de izlemeye alındığını söyledi. Erdoğan, “Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Yarın (bugün) dar çerçeve bir toplantı yapacağız. Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymalıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” dedi.

Her oluşum AK Parti’ye ihtiyacı teyit ediyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında da konuşan Erdoğan, yeni kurulan partileri işaret ederek, “Milletimizin, siyaset mühendisliklerine de içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da karalama ve korkutma üzerine kurulu eski dönem siyaset yöntemlerine de artık karnı toktur. Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Türkiye’nin bugün geldiği seviyenin mimarı olan AK Parti, karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor. Karşımızdakilerin her davranışı, her tutumu Türkiye’nin AK Parti’nin hizmetlerine daha uzun yıllar boyunca ihtiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor. Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme, bunu projelendirme, planlama ve hayata geçirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek parti AK Parti’dir” dedi.

Saldırıların koçbaşı oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 5. kol faaliyeti yürüttüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye’nin asıl gücü; hep birlikte Türkiye olma iradesidir. Bu iradeyi kırmayı hedef alan her saldırı, bizim için terör örgütlerinin ve diğer tüm güçlerin saldırılarından çok daha tehlikelidir. Ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını ise CHP’nin başındaki zat yapmaktadır. Sadece, Kılıçdaroğlu ve bölücü terör örgütünün güdümündeki parti, her hal ve şart altında ülkemize ve milletimize husumet çizgisinde yürümekte ısrarcıdır. Türkiye’nin Suriye’de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP’nin başındaki zat var” dedi.

Adım adım takip etti

Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamera ile önlem alındı. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Erdoğan’ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi. Erdoğan için termal kameralı tedbirin devam edeceği belirtildi.

Nazilerden farkları yok

Erdoğan, Suriye kriziyle birlikte gelişen bir başka önemli konunun, Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’nin batı sınırlarına yönelen sığınmacı meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “9 yıldır yedirdik, içirdik, giydirdik. Şimdi Avrupa’ya gitmek istiyorlar. Biz de önlerini zorla kapamıyoruz. Aylar önce Batı’ya ‘Bakın, eğer adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız kapıları açacağız’ dedim. Zannettiler ki ben şaka yapıyorum. Şimdi misafirlerimiz gidiyor” diye konuştu. Bu kararın ardından 150 bin civarında sığınmacının Yunanistan sınırına yığıldığına işaret eden Erdoğan, “Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok. Bunlar Batı’nın ücretli lejyonerleri. Biz Yunan mezalimini tarihten biliriz. Sen de aç kapıyı. Niye bu kadar engelliyor da bunlara bu Nazi işkencelerini yapıyorsun” diye sordu. Avrupa’nın birkaç yüz bin sığınmacıya dahi tahammül edemediğini söyleyen Erdoğan, “Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, katıksız bir faşist olduklarını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

1 milletvekili ve 5 belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Tuba Vural Çokal (orta)

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti’ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı. İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı. Bolu Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe (bağımsız), Ağrı Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru (bağımsız), Ağrı Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç (SP), Muş Karaağaçlı Belediye Başkanı Suphi Özbayam (SP) ve Muş Sarıpınar Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya (İYİ Parti) AK Parti’ye geçti.

