SPK'dan Jandarma üst düzey komutanlarına 'finansal okuryazarlık' eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı ile 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladığı “Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” kapsamında konferans ve seminerlerine devam ediyor. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini değil; aynı zamanda içinde bulundukları kurumların ve toplumun da direncini artırırlar." dedi.
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Aile Boyu Finansal Okuryazarlık" eğitimi ve Jandarma üst düzey komutanlarına yönelik olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan “Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık” konulu seminer ardından; bu defa da belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinde görev alacak Komutanlık kadro ve kuruluşunda yer alan birimlerde görevli personelin eğitimi (eğiticilerin eğitimi) programı hayata geçirildi.
“Bu eğitim, Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır”
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, program açılışında yaptığı konuşmada finansal güvenliğin, artık sadece ekonomi dünyasının değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.
Gönül, bugün burada, finans diplomasisinin stratejik gücünü fark etmiş ve bu alanda yetkin eğiticiler yetiştirme iradesi göstermiş bir teşkilatla bir arada olduklarını dile getirdi.
Jandarma teşkilatının, kamu düzenini sağlama konusundaki tarihsel misyonuna “finansal farkındalık ve direnci tabana yaymak” sorumluluğu eklendiğini kaydeden Gönül, şu ifadeleri kullandı:
“Personelimizin yaklaşık yüzde 91’i eğitimini tamamladı”
Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladıkları protokol ile finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.
Kızılca, bu doğrultuda; 25 Nisan’da İzmir/Foça’da, 20 Mayıs Ankara İl Jandarma Komutanlığında eğitimler verildiğini hatırlattı. Bu faliyetlerin gelecek günlerde de artarak devam edeceğine söyleyen Kızılca, Jandarma Genel Komutanlığı olarak bu projenin önemli bir paydaşı, katılımcısı ve destekçisi olduklarını dile getirdi.
Tuğgeneral Kızılca, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının finansal düzlemde gözetilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla icra edilecek eğitimin hedefine ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.