SPK'dan Jandarma üst düzey komutanlarına 'finansal okuryazarlık' eğitimi

“Strateji, risk, dezenformasyon ve diplamasi çerçevesinde finansal güvenlik; bireyin, kurumun ve ülkenin finansal ilişkilerini sürdürülebilir, şeffaf ve güvenli bir zeminde yürütebilmesi için gerekli bilgi, donanım ve etki üretme kapasitesidir. Bu eğitimle sizler, sadece finansal bilgileri aktaran eğiticiler değil; aynı zamanda bu stratejiyi sahada kurumsal bir yetkinliğe dönüştüren öncüler olacaksınız. Bugün başlayan bu eğitim, sadece bir mesleki gelişim programı değil; aynı zamanda Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, güçlü kurumlar, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır. Katılımınız, kararlılığınız ve katkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın, Jandarma Teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”