Sunduğu ayrıcalıklı imkânlarla İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor. İHÜ, lisansüstü programlarında okumaya hak kazanan öğrencilerine öğrenim ücretlerinde indirim ve zengin burs fırsatlarının yanı sıra, ülkemizde sadece birkaç üniversitede bulunan asistanlık imkânı da sunuyor.

Tam Bursluluktan Nakdi Burslara ve Öğretim Asistanlığı’na Ayrıcalıklı İmkânlarla Lisansüstü Eğitim

Sosyal bilimlerde nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden İHÜ, % 85 tam burslu öğrenci oranıyla bu alanda ülkemizde birinci sırada yer alıyor. Başarılı öğrencilerin Üstün Başarı Bursu, Öğrenim Bursu, Proje Bursu gibi zengin burs imkânlarından da faydalandırıldığı İHÜ’de öğrenciler, ülkemizde sadece birkaç üniversitede uygulanan “Öğretim Asistanlığı” ile akademik hayatlarına daha öğrenciyken başlama fırsatını yakalıyorlar.

Seçkin Öğrencilerle Nitelikli Bir Akademik Kadrodan Eğitim Alma Fırsatı

Prof. Halil Berktay, Prof. Suraiya Faroqhi, Prof. Ekrem Tatoğlu, Prof. Erik Ringmar, Muhaddis Muhammed Avvame, Prof. Medaim Yanık, Prof. Wael Hallaq, Prof. Yavuz Atar ve Prof. Alev Erkilet gibi alanlarında dünyada söz sahibi yetkin bir akademik kadroya sahip olan İHÜ’de öğrenciler, 80 ülkeden seçkin öğrencilerle bir arada eğitim görme ayrıcalığını yaşıyorlar.

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Sosyal Bilimlerde Nitelikli Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Büyük Veri ve İş Analitiği; Din Bilimleri; Eğitim Kurumları İşletmeciliği; Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri; Felsefe; Finansal Ekonomi; Hava Taşımacılığı Yönetimi; İktisat; İşletme; Klinik Psikoloji; Medeniyet Araştırmaları; Özel Hukuk; Psikoloji; Radyo TV ve Sinema; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Sosyoloji; Tarih; Temel İslam Bilimleri; Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk alanlarında yüksek lisans ve doktora programları bulunan İHÜ’de eğitimler Başakşehir İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi ve Süleymaniye medreselerinde devam ediyor.