Suriye’ye girmesek bedel öderdik

Bakan Güler, “Çabuk unutuyoruz. Evet, Türkiye bedel ödedi ama Suriye’ye girmeden önce ödedi. 2013 yılında Reyhanlı’da 50 şehit, Temmuz 2015’te Ankara’da 34 şehit, Haziran 2016’da İstanbul’da 45 şehit, Gaziantep’te 59 şehit, Kilis’te 22 şehit; toplam 600 şehit vermişiz” ifadelerini kullandı.Güler konuşmasında TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öneren teklifin geçen yasama döneminden kadük kaldığını ve yeni teklifin yılbaşından sonra Meclis’e sunulacağını açıkladı. Güler,TSK personelinin yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi için özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Yaşar Güler.
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1 saat önce