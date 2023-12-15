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Suriye’ye girmesek bedel öderdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde CHP’den gelen ‘Suriye’ye girdikten sonra çok büyük bedeller ödedik’ sözünü yanıtsız bırakmadı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:47 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yaşar Güler.
Yaşar Güler.

Bakan Güler, “Çabuk unutuyoruz. Evet, Türkiye bedel ödedi ama Suriye’ye girmeden önce ödedi. 2013 yılında Reyhanlı’da 50 şehit, Temmuz 2015’te Ankara’da 34 şehit, Haziran 2016’da İstanbul’da 45 şehit, Gaziantep’te 59 şehit, Kilis’te 22 şehit; toplam 600 şehit vermişiz” ifadelerini kullandı.Güler konuşmasında TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öneren teklifin geçen yasama döneminden kadük kaldığını ve yeni teklifin yılbaşından sonra Meclis’e sunulacağını açıkladı. Güler,TSK personelinin yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi için özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



CHP'li Özel'e şehit yakınından sert tepki: Selam yollayanlara söylüyorum Demirtaş'ın asıldığını göreceğiz
CHP'li Özel'e şehit yakınından sert tepki: Selam yollayanlara söylüyorum Demirtaş'ın asıldığını göreceğiz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını Özel'in saf tutmasının ardından, “Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah” ifadelerini kullandı.



#Yaşar Güler
#CHP
#Suriye
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