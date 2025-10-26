Yeni Şafak
Sürücüye abart egzoz ve cam filminden 11 bin 434 lira ceza

23:5426/10/2025, Pazar
IHA
İşlemlerin ardından araç yine sürücüsüne teslim edildi.

Aksaray'da devriye atan trafik ekipleri, yanlarından geçen abart egzozlu otomobili durdurdu. Sürücüye abart egzozdan 9 bin 267 lira ve cam filminden 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 11 bin 434 lira para cezası kesildi.

Aksaray’da abart egzoz araçla trafikte seyreden sürücüye trafik ekiplerince 11 bin 434 TL ceza kesildi.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı Acem Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde devriye atan sivil trafik ekipleri, yanlarından geçen abart egzozlu 68 BA 889 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Kemal K. (18) isimli sürücünün aracında inceleme yapan polis, aracın abart egzoz sistemiyle donatıldığını tespit etti. Sürücüye abart egzozdan 9 bin 267 lira ve cam filminden 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 11 bin 434 lira para cezası kesildi. Sürücüye aracı orijinaline çevirmesi için 7 gün süre verilerek, işlemlerin ardından araç yine sürücüsüne teslim edildi.



#Aksaray
#Abart Egzoz
#Ceza
