Aday sürücü alkollü araç kullandı tıra arkadan çarptı: Ehliyeti daimi olarak iptal edildi

08:3325/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
IHA
Aksaray’da alkollü direksiyon başına geçen aday sürücü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, aday sürücü olması sebebiyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Emirhan B. idaresindeki 34 TY 2249 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde seyreden Halil A. (31) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri otomobil ve tır sürücüsünü alkol kontrolünden geçirirken, otomobil sürücüsü Emirhan B.’nin 0.54 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aday sürücü olduğu öğrenilen genç sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.









