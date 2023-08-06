Suud’dan “Lübnan’ı acilen terk edin” çağrısı

Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarını Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeye çağırarak, silahlı çatışma bölgelerine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşları silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunmamaları ve Lübnan topraklarından acilen ayrılmaları istendi. Lübnan’daki en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva’da 29 Temmuz’dan bu yana Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60’tan fazla kişi yaralandı.