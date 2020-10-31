Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Rahman'ın İzmir'de gerçekleşen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi.

Rahman, mesajında, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan ve büyük hasara yol açan şiddetli depremin haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Dost Türkiye halkına en içten başsağlığı ve destek sözlerimizi ileterek, bu trajik afet sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:53 Kurtarma ekibinden enkaz altındaki kadına: Biz devletiz sizin için geldik İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erberk apartmanında, enkaz altındaki Fadime Tolu böyle kurtarıldı. Kurtarma ekibiyle Tolu arasındaki diyalog izleyenleri duygulandırdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.



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