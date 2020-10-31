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Gündem Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmandan Erdoğana başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik başsağlığı ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi AA
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Rahman'ın İzmir'de gerçekleşen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi.

Rahman, mesajında, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan ve büyük hasara yol açan şiddetli depremin haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Dost Türkiye halkına en içten başsağlığı ve destek sözlerimizi ileterek, bu trajik afet sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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