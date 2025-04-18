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Tanıştığı kişiye güvendi: 283 Bin TL dolandırıldı

Tanıştığı kişiye güvendi: 283 Bin TL dolandırıldı

10:5118/04/2025, Cuma
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Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sosyal medyada tanıştığı kişiyi, Türkiye’ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo yollayacağını söyleyerek 283 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece'de polise giderek ihbarda bulunan Y.A., sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu yabancı uyruklu kişinin kendisine mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediğini belirtti.


Havale edilen hesabın sahibi tespit edildi


Ona inandığını söyleyen Y.A., farklı zamanlarda kendisine gönderilen İBAN numarasına toplamda 283 bin lira gönderdiğini söyledi.


Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, olayla ilgili paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu öğrenilen S.G.'yi gözaltına aldı.


Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.




#İstanbul
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#dolandırıcılık
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