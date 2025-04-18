Tanıştığı kişiye güvendi: 283 Bin TL dolandırıldı

İstanbul Küçükçekmece'de polise giderek ihbarda bulunan Y.A., sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu yabancı uyruklu kişinin kendisine mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediğini belirtti.