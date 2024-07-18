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Tanju Özcan disipline sevk edildi

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle kınama cezasıyla cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

04:00 - 18/07/2024 Thursday
Güncelleme: 01:45 - 18/07/2024 Thursday
Yeni Şafak
Tanju Özcan.
Tanju Özcan.

Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyordu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Özcan’ın açıklamalarının yakışıksız olduğunu belirterek "Sayın Tanju Özcan'ın MYK'mızın oybirliği ile almış olduğu karar uyarınca tüzüğümüzün 68/3-c uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" dedi.


CHP ile SHP arasında 'site' kavgası

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği iddia edilen Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile CHP arasında site kavgası yaşandı. tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına telefon bağlantısıyla katılan SHP Genel Başkanı Burak Çelik, partilerinin internet sitesinin CHP'li Gençlik Kolları tarafından hacklendiğini söyledi. Resmi web sitelerinin CHP'nin sitelerine yönlendirildiğini iddia eden Çelik'in açıklamalarının ardından Önceki Dönem CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Başkanı Şöhret Can Kolsuz, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Çelik'in hacklenme iddialarını, "Kurduğum üstünlüğün ve yeni dönemde hem dijitali hem sahayı nasıl domine edeceğimizin anlaşılması açısından iyi bir örnek olmuş." sözleriyle savunan Kolsuz yaptığı diğer bir paylaşımda, "Bu arada hacklenme vs yok. Siteler boştaydı biz de satın aldık. Parti kurmadan önce domain almayı akıl etseydiniz bir zahmet." ifadelerini kullandı.


#siyaset
#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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