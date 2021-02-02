Tarla sürerken Roma dönemine ait mezar taşı buldular: Satarken yakalandılar

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi’nde, Ş.E. ve S.E.’nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.