Gündem Tekirdağda sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü Kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsin
TEKİRDAĞ GENEL SAĞLIK

Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü: Kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsin

Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü: Kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsin

Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu Batı Nil virüsü kapan hasta kadın, iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan "Maalesef hastamız tedaviye cevap vermedi ve kaybettik. Özellikle kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsinler. Sinek koruyucu losyon kullanmalarında da fayda var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı.
Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin, iki ay önce sinek ısırmasının ardından ateş, halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleriyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

  • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde tedaviye alınan Sezgin'e yapılan tetkikler sonucu, sivrisinek ısırmasına bağlı Batı Nil virüsünün bulaştığı belirlendi. Tedaviye yanıt vermeyen Sezgin, hayatını kaybetti.

DHA
57 yaşındaki Yüksel Sezgin hayatını kaybetti.

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, virüsün sivrisinekten bulaştığını belirterek, "Maalesef hastamız tedaviye cevap vermedi ve kaybettik. Özellikle kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsinler. Sinek koruyucu losyon kullanmalarında da fayda var" diye konuştu.

Edirne'yi 'sinek' bastı
GÜNDEM
Edirne'yi 'sinek' bastı

Brezilya'da 220 bin asker sivrisineklerle savaşacak
FOTOĞRAF 13
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Bu sivrisineği yok etmek için 220 bin asker görevde Güney Amerika ülkelerinden Brezilya sivrisineklerin bulaştırdığı zika virüsüyle mücadele için seferberlik başlattı
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Amerikan kıtasında şu ana kadar 21 ülkede görülen zika virüsü en fazla Brezilya'yı etkiledi. Brezilya'nın kuzeyinde şu ana kadar 4000 adet zika virüsü vakasına rastlanırken, 3 bin 500 bebek engelli dünyaya geldi.
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Brezilya hükümeti zika virüsüyle mücadele için ülkenin kuzeyinde 220 bin askeri sahaya sürmeye hazırlanıyor. Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Castro'nun açıklamasına göre 13 Şubat'tan itibaren 220 bin asker zika virüsünün görüldüğü bölgelerde ev ev arama yaparak, virüsü bulaştıran sivrisineklerle mücadele edecek.
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Brezilya, yoksul ve zika virüsüyle nasıl mücadele edeceğini bilmeyen 400 bin hamile kadını da bir program çerçevesinde koruma altına alacak. Hamile kadınları, virüsü bulaştıran sivrisinekten korunmak için önlemler alınacak.
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Zika virüsü son birkaç ay içerisinde Amerika kıtasında 21 ülkede görüldü. Ateş, baş ağrısı, göz nezlesi, kızarıklık, kaşıntı ve kas ağrılarına neden olan zika virüsü özellikle yeni doğanlarda büyük hasara neden oluyor.
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Yeni doğan bebeklerin beyinlerinde ciddi hasara neden olan zika virüsünün tüm Amerika kıtasına yayılmasından endişe ediliyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşu Pan Amerikan Sağlık Örgütü(PAHO), batı yarı kürede Kanada ve Şili hariç en az 20 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika’da yayılmaya devam ettiğini belirtti.
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Brezilya’da salgın şeklinde ilk kez 2015 yılının mayıs ayında görülen Zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü Aedes'in Kanada ve Şili hariç, Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde görüldüğü ifade edildi.
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Dünya Sağlık Örgütü geçen haftaki açıklamasında, 2010 yılından bu yana virüs riskinin 30 kat arttığını, Brezilya sağlık yetkilileri de ülkede virüs bulaştığı düşünülen 3 bin 893 kişi bulunduğunu bildirmişti.
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ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de (CDC), konuyla ilgili seyahat uyarısı yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkardı.
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ABD'deki Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Amerikan Koleji (ACOG) Başkanı Dr. Mark Defrancesco da yaptığı açıklamada, virüsün görülebileceği bölgelere hamile kadınların seyahat etmesinin tavsiye edilmediğini söyledi.
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Batı Nil virüsü gibi sivrisinek yoluyla yayılan Zika virüsünü ABD'de bulaştıran sivrisineklerin Teksas, Florida ve New Jersey eyaletlerinin doğu kıyılarında görüldüğü açıklandı.
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Hawaii'de, Brezilya'ya seyahat etmiş bir kadın geçen hafta, Zika virüsünün neden olduğu sakat doğum gerçekleştirmişti. Son olarak Güney Amerika'ya seyahat eden üç İngiliz kadında da zika virüsüne rastlandı. Zika virüsünden etkilenen kişiler için özel bir tedavi yöntemi ve virüs için bir aşı henüz bulunmuyor. Virüsün grip benzeri belirtileri olabileceği bildirilirken, virüsün bulaştığı kişide ateş, deride döküntü ve eklem ağrısının da görülebileceği kaydedildi. CDC'ye göre virüsten etkilenenlerin yüzde 80'nde hiçbir belirti görülmüyor.
Brezilya'da 220 bin asker sivrisineklerle savaşacak
Bu sivrisineği yok etmek için 220 bin asker görevde Güney Amerika ülkelerinden Brezilya sivrisineklerin bulaştırdığı zika virüsüyle mücadele için seferberlik başlattı. Ntv'nin haberine göre Zika virüsünü bulaştıran "Aedes" sivrisineklerle mücadele için 220 bin asker görevlendirilecek. Dünya Sağlık Örgütü, Kanada ve Şili hariç, virüsün tüm Amerika kıtasında görülebileceği uyarısında bulundu.


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CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok
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CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuştu. Altun, CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakaların sahte çıktığını ifade ederek "Emniyette kayıtları yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizen Altun, "Ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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Yozgat'ta minibüs refüje devrildi: Şoför dahil 16 yaralı

Sivas'tan Ankara istikametine giden minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi. Kaza sonucu sürücünün de içinde bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
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Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda DNA'nın baba Şaban Vatan’a ait olduğu ortaya çıktı.

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