Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü: Kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsin

Hawaii'de, Brezilya'ya seyahat etmiş bir kadın geçen hafta, Zika virüsünün neden olduğu sakat doğum gerçekleştirmişti. Son olarak Güney Amerika'ya seyahat eden üç İngiliz kadında da zika virüsüne rastlandı. Zika virüsünden etkilenen kişiler için özel bir tedavi yöntemi ve virüs için bir aşı henüz bulunmuyor. Virüsün grip benzeri belirtileri olabileceği bildirilirken, virüsün bulaştığı kişide ateş, deride döküntü ve eklem ağrısının da görülebileceği kaydedildi. CDC'ye göre virüsten etkilenenlerin yüzde 80'nde hiçbir belirti görülmüyor.