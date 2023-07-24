Telefonlar barış için çaldı

Ukrayna ile Rusya arasında geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden savaşta Türkiye, her imkanı kullanarak tarafları masaya oturtmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı 60 telefon görüşmesinin önemli bir kısmını Rusya lideri Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye ayırdı. Bu süreçte Putin ile 12 defa görüşen Erdoğan, Zelenski ile 10 defa telefonlaştı. Erdoğan, ikili dışında BM Genel Sekreteri Guterres ile 5, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile 4, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avusturya Başbakanı ile 3, Almanya Başbakanı Scholz ve Hollanda Başbakanı Rutte ile 2 ve ABD Başkanı Biden ile 1 kez görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye de ziyarette bulundu. Arabulucu rolünü üstlenmek isteyen Türkiye, bu süreçte hem Putin hem de Zelenski’nin yurt dışına ziyaret yaptığı ender ülke konumunda.