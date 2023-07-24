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Telefonlar barış için çaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşın sonlanması için geçen 1.5 yılda 27 isimle 60 telefon görüşmesi sağladı. Erdoğan, Putin’le 12, Zelenski ile 10 kez görüştü.

Canberk Doğan
04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna ile Rusya arasında geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden savaşta Türkiye, her imkanı kullanarak tarafları masaya oturtmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı 60 telefon görüşmesinin önemli bir kısmını Rusya lideri Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye ayırdı. Bu süreçte Putin ile 12 defa görüşen Erdoğan, Zelenski ile 10 defa telefonlaştı. Erdoğan, ikili dışında BM Genel Sekreteri Guterres ile 5, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile 4, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avusturya Başbakanı ile 3, Almanya Başbakanı Scholz ve Hollanda Başbakanı Rutte ile 2 ve ABD Başkanı Biden ile 1 kez görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye de ziyarette bulundu. Arabulucu rolünü üstlenmek isteyen Türkiye, bu süreçte hem Putin hem de Zelenski’nin yurt dışına ziyaret yaptığı ender ülke konumunda.

Vatanımızın bölünmezliği kararlı şekilde ortaya kondu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele’mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
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