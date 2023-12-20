Televizyon programına katılan boşanan çiftin tartışması kanlı bitti: Koca getirdiği tüfekle katliam yaptı

Yeni Şafak’ın “Atatürkçülük” maskesiyle cuntacılık oynayan teğmenleri deşifre etmesinin ardından Tuzla Piyade Okulu'nda gerçekleşen konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır" denildi.