Televizyon programına katılan boşanan çiftin tartışması kanlı bitti: Koca getirdiği tüfekle katliam yaptı

Afyonkarahisar'da, çocuğunu görmek için eski eşinin babaevine giden M.M.T., olumsuz yanıt alınca katliam yaptı. İki taraf arasında çıkan tartışma sonucu M.M.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle aynı aileden 4 kişi öldürdü. İşte kan donduran haberin ayrıntıları…
Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi.
Tartışmaya başladılar
Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi.
Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.
10 el ateş etti
Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.
Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 işi kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı.
Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Kaçan Mert Muharrem Taşkın'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mert Muharrem Taşkın'ın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin olay bölgesinde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alınarak gerekli işlemlere devam edildiği kaydedildi.
Öte yandan boşanan çiftle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları öğrenildi.