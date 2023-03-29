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Terör inleri yerle bir edildi: Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün dört PKK'lı terörist etkisiz hale getiriliği ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

13:03 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.


İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinde ve bölgede yapılan aramada doçka, bu silaha ait yedek namlu, 21 mayon ve 960 fişek, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 8 şarjör ve 51 fişek, telsiz, güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç, şırınga ile bant ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 3'ü ölü, biri sağ olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.






#Eren Abluka
#Hakkari
#PKK
35 dakika önce
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