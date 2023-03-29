Terör inleri yerle bir edildi: Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan sloganlardan biri de de "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" oldu. Kılıçdaroğlu'na oy istenen bu söylem, siyasi partilerin yanı sıra terör örgütü sempatizanları tarafından da kullanılıyor. Bu söylemi afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrısı yaptı.