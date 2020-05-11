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DİYARBAKIR

Teröre destek HDP rutini

Görevden alınan HDP’li Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı’ya göre PKK’ya destek eylemleri ‘parti faaliyetinden’ ibaret.

Osman Özgan Yeni Şafak
Adnan Selçuk Mızraklı
Adnan Selçuk Mızraklı

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyken terör soruşturması kapsamında görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, milletvekili olduğu dönemdeki eylemleri nedeniyle de yargılanacak. Örgüt üyeliğinden 9,5 yıl hapse çarptırılan Mızraklı, bu kez PKK’nın propagandasını yapmak suçundan hakim karşısına çıkacak. İçişleri Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 19 Ağustos 2019’da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP’li Mızraklı’ya hakkında, milletvekili olduğu 2018 yılında, PKK’nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katılmasıyla ilgili dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mızraklı’nın 2018 yılındaki 6 eylemine yer verildi.

7,5 YIL İSTENİYOR

15 Ağustos 2018’de PKK’lı teröristlerin ilk silahlı eyleminin yıldönümünü HDP Diyarbakır il binası önünde kutlayan Mızraklı, güvenlik güçlerince Şırnak-Zap’ta ölü ele geçirilen Şevin Söğüt isimli PKK’lı için düzenlenen taziyeye de katıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik sözde tecrit uygulandığı iddiasıyla örgüt yanlılarının Diyarbakır E Tipi Cezaevinde başlattığı açlık grevine destek açıklamasında bulunan Mızraklı, takip eden günlerde PKK saldırılarının meşrû gösterilip övüldüğü pek çok etkinlikte yer aldı. Bu nedenle 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Mızraklı, 12 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ DEYİN

Tutuklu bulunduğu Kayseri 2 Nolu Kapalı Cezaevinden, ‘terör propagandası’ suçlamasına yönelik gönderdiği savunmada Mızraklı, katıldığı tüm etkinlikleri ‘parti faaliyeti’ olarak niteledi. Mızraklı, iddianameye giren savunmasında “Şiddet içermeyen eylemlere katılmak, Meclis’te veya dışarıda kitlelere konuşma yapmak, basın açıklamaları, taziye ziyaretleri, mitinglere katılım vb bütün faaliyetler siyasi parti faaliyetidir. Tüm bu faaliyetlerin ayrıca ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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