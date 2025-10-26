Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım: Terör örgütü PKK'dan 'çekilme' açıklaması

Terör örgütü PKK mensupları Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Süleymaniye'de silah yakmıştı.
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe daha gelindi. Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda Türkiye'deki faaliyetlerini son verdiğini ve militanlarını geri çektiğini duyurdu.
Terörsüz Türkiye'ye adım adım ilerlenirken
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 28 Ekim'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulü öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Terör örgütü PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda
"tarihi bir adım"
atacağını duyurdu.
Örgüt kaynakları bazı üyelerin silah bırakıp teslim olacağını bunlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da olacağını öne sürdü.
"Türkiye'den çekiliyoruz"
Konuya ilişkin terör örgütünden yazılı açıklama geldi.
"Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz"
denildi.
Örgüt kaynaklarından elde edilen görüntülere göre çekilme açıklamasını terörist elebaşı
Sabri Ok
yaptı.
Çekilme açıklaması elebaşı
tarafından okundu. 25 terörist silahlarıyla beraber açıklama alanına geldi. Açıklada
"12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız"
denildi.
Şu ifadelere yer verildi:
12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK'ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır.
