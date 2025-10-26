Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
PKK’dan yeni adım iddiası

PKK’dan yeni adım iddiası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 12 Mayıs’ta kendini feshetme kararı alan ve 11 Temmuz’da silah bırakmaya başlayan PKK’nın, üçüncü adımı atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Örgütün Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Raperin ilçesindeki Kandil Dağı eteklerinde yeni bir açıklama yapacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki teröristler bu toplantıda süreci desteklediklerini ifade ederek niyet beyanında bulunacaklar. İddiaları dün gündeme getiren Irak merkezli internet siteleri ve bölgesel kaynaklar, toplantının PKK açısından fesih kararı sonrasında atılan önemli bir adım olacağını belirtti.



#terörsüz türkiye
#PKK
#Silah bırakma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme Biçimleri