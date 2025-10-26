PKK’dan yeni adım iddiası

Örgütün Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Raperin ilçesindeki Kandil Dağı eteklerinde yeni bir açıklama yapacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki teröristler bu toplantıda süreci desteklediklerini ifade ederek niyet beyanında bulunacaklar. İddiaları dün gündeme getiren Irak merkezli internet siteleri ve bölgesel kaynaklar, toplantının PKK açısından fesih kararı sonrasında atılan önemli bir adım olacağını belirtti.