Ticari gemilere asker konuşlandıracak

ABD, Basra Körfezi’nde Suud-İran normalleşmesinden sonra azalan gerginliği tekrar artıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD medyası, İran tarafından Hürmüz Boğazı’nda son aylarda çok sayıda gemiye el konulmasının ardından, Washington yönetiminin talep edilmesi halinde ticari gemilere ABD askeri konuşlandıracak yeni bir plan üzerinde çalıştığını bildirdi. ABD yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, planın henüz nihai onayı almadığını ancak Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin desteğini aldığını ve bu ay içinde uygulanmaya başlanabileceğini söyledi. Plan, ABD ile Tahran arasında devam eden gerginliği sıcak savaşa dönüştürebilme olasılığı yüzünden endişe yaratıyor.