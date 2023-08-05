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Ticari gemilere asker konuşlandıracak

Dış Haberler
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD, Basra Körfezi’nde Suud-İran normalleşmesinden sonra azalan gerginliği tekrar artıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD medyası, İran tarafından Hürmüz Boğazı’nda son aylarda çok sayıda gemiye el konulmasının ardından, Washington yönetiminin talep edilmesi halinde ticari gemilere ABD askeri konuşlandıracak yeni bir plan üzerinde çalıştığını bildirdi. ABD yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, planın henüz nihai onayı almadığını ancak Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin desteğini aldığını ve bu ay içinde uygulanmaya başlanabileceğini söyledi. Plan, ABD ile Tahran arasında devam eden gerginliği sıcak savaşa dönüştürebilme olasılığı yüzünden endişe yaratıyor.

Çin’e giden petrolün geçiş noktası

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmazken, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, gemilere el koyma olaylarının yaşandığı Hürmüz Boğazı’nın “Hayati bir deniz yolu” olarak niteledi. Dünyadaki ham petrolün yüzde 20’si bu stratejik önemdeki yoldan taşınıyor. İran ve Suudi Arabistan’dan Çin’e giden tankerlerin ana güzergahı da bölgeden geçiyor.




#Basra Körfezi
#ABD
#İran
#Suudi Arabistan
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