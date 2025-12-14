Yeni Şafak
Tırla çarpışan hafif ticari araç alev aldı: 5 yaralı

17:3114/12/2025, воскресенье
G: 14/12/2025, воскресенье
IHA
Tokat
Tokat’ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Tokat- Niksar karayolu Camidere Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ. K. yönetimindeki 06 ELZ 523 plakalı tır ile F. T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı FIAT marka hafif ticari araç bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle hafif ticari otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile otomobilde bulunan Ş. A., H. A. ve D. G. Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.






#Tokat
#TIR
#ticari araç
#yaralı
