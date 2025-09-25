Togg’a çarpan BMW pert oldu: Sosyal medya bu kazayı konuşuyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, dayanıklılığıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Konya'da meydana gelen bir kazada, Togg T10X’e arkadan çarpan BMW’nin ön kısmı büyük hasar aldı ve adeta kullanılamaz hale geldi.
Konya’da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Togg T10X’e arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
BMW kullanılamaz hale geldi
TOGG T10X’e arkadan çarpan BMW’nin ön tarafının paramparça olduğu görüldü.
Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler TOGG'un sağlamlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.
Euro NCAP testlerinde dikkat çekmişti
Belçika'nın Leuven şehrinde yer alan ve Avrupa'daki otomobillerin güvenlik seviyelerini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, geçtiğimiz aylarda TOGG'un iki modeline dair test sonuçlarını açıklamıştı.
Elektrikli sedan T10F, yetişkin yolcu korumasında %95'lik başarı elde etmişti.
Elektrikli SUV T10X ise %94'lük oranıyla yüksek performans göstermişti.
Her iki model de 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesine layık görülmüştü.