Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

09:2819/02/2026, Perşembe
AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Yolun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.




#İzmir-İstanbul Otoyolu
#Otoyol Jandarma
#toprak kayması
#ulaşım
