Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.