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MUĞLA

Trakya ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıklayarak bazı illere kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Muğla geneli ve Trakya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Trakya ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı! 5 günlük Muğla, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşamdan sonra etkisini artırarak perşembe sabaha kadar kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

Trakya kesiminde devam eden sağanağın da yarın sabahtan itibaren etkisini artıracağı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabaha kadar kuvvetli şekilde süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 günlük Muğla hava durumu için tıklayınız

5 günlük Edirne hava durumu için tıklayınız

5 günlük Kırklareli hava durumu için tıklayınız

5 günlük Tekirdağ hava durumu için tıklayınız

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