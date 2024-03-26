|
Gündem

Tunceli’de MAHZEN-20 operasyonu: Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:17 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 08:42 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Tunceli’deki MAHZEN-20 operasyonundan görüntüler
Tunceli’deki MAHZEN-20 operasyonundan görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında, aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, hangi büyüklükte olursa olsun örgütleri çökertip adalete teslim edeceklerini vurguladı.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Nitelikli yağma,

📌Mala zarar verme,

📌Kasten yaralama,

📌Tehdit,

📌Tefecilik,

📌İhaleye fesat karıştırma,

📌Resmi belgede sahtecilik,

📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.


#MAHZEN-20 operasyonu
#Tunceli’
#Serdar Alp
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen randevusu nasıl alınır? MEB e-Devlet öğretmen görüşmesi için randevu alma ekranı