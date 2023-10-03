Türkiye Batı’ya açılan kapımız

Salihi, “Ben Dışişleri Bakanlığı’na geldiğim vakit yaptığım ilk konuşmada şunu dillendirdim: Biz siyasi, ekonomik, askeri her alanda iki ülkeyle ilişkilerin önemli olmasını istiyoruz. Bunlardan birisi Türkiye, diğeri de Suudi Arabistan. Türkiye’yle ilişkilerimiz çok önemli. Çünkü ortak noktalarımız, ortak kültürümüz, ortak tarihimiz var. Düşünün 80 yılı geçen bir süre içerisinde iki ülke ilişkilerinde vize uygulaması yok. Bunun dünyada başka örneği yok. Son dönemlerde vizesiz geçişler olsa bile bizim iki ülke arasındaki vizesiz geçişlerimiz dünyada örnek gösterilecek bir uygulama. Dolayısıyla biz Türkiye’ye bu yönüyle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran için Türkiye’nin Batı’ya açılan kapı olduğunu da vurgulayan Salihi, “Türkiye de bizi Asya’ya giriş kapısı olarak görüyor. Dolayısıyla arada zaman zaman iniş çıkışlar olsa da ilişkilerimizde hiçbir zaman kopma olmamıştır. Daima memnuniyet verici gelişmeler olmuştur. Son zamanlarda bu ilişkiler daha da artıyor” dedi. Mustafa Ödülleri’ne de değinen Ali Ekber Salihi, “Bilim ve teknoloji alanında özellikle Mustafa Ödülü, İslam dünyasının potansiyelini ortaya çıkarma konusunda güzel bir işlev görüyor. Biz bu kurumun faaliyetlerini tebrik ediyoruz. Türk akademisyenleri de bu konuda çok aktifler. Her dönem mutlaka ödül aldılar. Bu onların bilim ve teknolojiye verdikleri önemi de gösterir. Çalışmalarının başarılarına yansıması anlamında da güzel. Tebrik ediyoruz. Batı teknolojiyi bir silah olarak kullanıyor. Bu silahı da imha için kullanıyorlar. Ve bu silahın tekellerinden çıkmasını istemiyorlar. Biz bilgi ve teknolojiyi silah olarak değil, güç olarak görüyoruz” diye konuştu.