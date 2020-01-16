Türkiye Libya'da hangi savunma sistemlerini konuşlandırabilir?

Türkiye, Moskova'daki müzakere masasından kalkan Libya'nın darbeci generali Hafter'e en üst düzeyde uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" diye konuştu.

Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için savaşın devam edeceğini açıklaması, Türkiye'nin sahadaki adımlarını da hızlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı henüz iddiaları doğrulamasa da bölgeye elektronik harp ekipmanları ve hava savunma erken ikaz sistemlerini gönderileceği iddia ediliyor.

Peki, Türkiye hangi sistemleri Libya'da konuşlandırabilir? Yeni Şafak, bu sorunun yanıtını Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a sordu.

Türkiye'nin savunma sistemlerini kurabilmesi için öncelikle alt yapının tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, "Öncelikle Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)'in kurulması şart. Bu sadece hava savunma sistemleriyle değil, radarlarla bir anlam ifade eder. Bu, 120 kilometrenin üzerinde etkili menzile sahip 3 boyutlu hava savunma radarı Kalkan'ı da götüreceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Türkiye için katmanlı hava savunma sistemi çalışmaları son hız devam ediyor.

Türkiye'nin Libya'da elektronik karıştırma sistemlerini devreye alabileceğini vurgulayan Oğuz, "Milkar-3A3 etkili bir sistem. V/UHF bandında yapılan tüm görüşmeleri dinleyebiliyor ve karıştırabiliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirmişti. Türkiye halihazırda Suriye ve yurt içindeki operasyonlarda aktif şekilde kullanıyor" ifadelerine yer verdi.

Atılgan

Libya Ulusal Mutabakatı'nın mevcut gözlemlenmiş bir radar ağı olmadığının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

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"Türkiye, elindeki hava savunma sistemlerinden bir bölümünü buraya gönderecektir. Atılgan ve HAWK sistemlerini gönderebiliriz. Biz Suriye sınırını şu anda HAWK'larla koruyoruz. Elimizde 8 bataryamız var. Bunlardan 1-2 tanesini Libya'ya gönderebiliriz. Belki Katar da 'Doğu Blok'u ülkelerinden HSS satın alabilir ve buraya konuşlandırabilir ancak kendi sistemlerini kuramaz. Çünkü onların ellerinde büyük sistemler bulunuyor"

Kalkan-2 orta irtifa 3 boyutlu mobil hava savunma sistemi.

Orta irtifa mobil hava savunma radarı Kalkan-2'nin de bu seçenekler olduğunu vurgulayan Oğuz, "Bu sistemlerin komuta kontrolünü yapabilmek için bir ağ yapısı altında kurulması ve komutanın ona göre yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HEDEF VURACAK SİSTEMLER EN SON GİDER"

Hedefleri vuracak sistemlerin en son gidebileceğini belirten Oğuz, şunları söyledi:

"Sistemler kurulmadan bu araçlar görev yapamaz. Bu yüzden önce TSK personeli gidiyor. Nereye konuşlanacağını, nerelere konulacağını tanımlıyor. Orada tüm altyapısı hazır edilecek ve onunla birlikte çalıştırabileceğimiz bir komuta kontrol sistemi kurulacak ve sonra da hava savunma sistemlerinin kendileri götürülecek. Atılgan gibi sistemler kendi başına çalışabileceği için her zaman götürülebilir" değerlendirmesinde bulundu.