Gündem Türkiye Libyada hangi savunma sistemlerini konuşlandırabilir?
ANKARA

Türkiye Libya'da hangi savunma sistemlerini konuşlandırabilir?

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Moskova'daki müzakere masasını terk etmesinin ardından Türkiye, Trablus'taki askeri tedbirlerini üst seviyeye çıkarmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde bölgeye elektronik harp araçları ve hava savunma erken ikaz sistemlerini göndereceği iddia ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları henüz bu iddiaları doğrulamadı. Peki, Türkiye Libya'da hangi silah sistemleri konuşlandırabilir? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'la konuştuk:

Hasan Hız Yeni Şafak
HAWK orta menzil hava savunma sistemi.
HAWK orta menzil hava savunma sistemi.

Türkiye, Moskova'daki müzakere masasından kalkan Libya'nın darbeci generali Hafter'e en üst düzeyde uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" diye konuştu.

Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için savaşın devam edeceğini açıklaması, Türkiye'nin sahadaki adımlarını da hızlandırdı.

  • Milli Savunma Bakanlığı henüz iddiaları doğrulamasa da bölgeye elektronik harp ekipmanları ve hava savunma erken ikaz sistemlerini gönderileceği iddia ediliyor.
Peki, Türkiye hangi sistemleri Libya'da konuşlandırabilir? Yeni Şafak, bu sorunun yanıtını Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a sordu.

Türkiye'nin savunma sistemlerini kurabilmesi için öncelikle alt yapının tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, "Öncelikle Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)'in kurulması şart. Bu sadece hava savunma sistemleriyle değil, radarlarla bir anlam ifade eder. Bu, 120 kilometrenin üzerinde etkili menzile sahip 3 boyutlu hava savunma radarı Kalkan'ı da götüreceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Türkiye için katmanlı hava savunma sistemi çalışmaları son hız devam ediyor.

Türkiye'nin Libya'da elektronik karıştırma sistemlerini devreye alabileceğini vurgulayan Oğuz, "Milkar-3A3 etkili bir sistem. V/UHF bandında yapılan tüm görüşmeleri dinleyebiliyor ve karıştırabiliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirmişti. Türkiye halihazırda Suriye ve yurt içindeki operasyonlarda aktif şekilde kullanıyor" ifadelerine yer verdi.

Atılgan

Libya Ulusal Mutabakatı'nın mevcut gözlemlenmiş bir radar ağı olmadığının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

  • "Türkiye, elindeki hava savunma sistemlerinden bir bölümünü buraya gönderecektir. Atılgan ve HAWK sistemlerini gönderebiliriz. Biz Suriye sınırını şu anda HAWK'larla koruyoruz. Elimizde 8 bataryamız var. Bunlardan 1-2 tanesini Libya'ya gönderebiliriz. Belki Katar da 'Doğu Blok'u ülkelerinden HSS satın alabilir ve buraya konuşlandırabilir ancak kendi sistemlerini kuramaz. Çünkü onların ellerinde büyük sistemler bulunuyor"

Kalkan-2 orta irtifa 3 boyutlu mobil hava savunma sistemi.

Orta irtifa mobil hava savunma radarı Kalkan-2'nin de bu seçenekler olduğunu vurgulayan Oğuz, "Bu sistemlerin komuta kontrolünü yapabilmek için bir ağ yapısı altında kurulması ve komutanın ona göre yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HEDEF VURACAK SİSTEMLER EN SON GİDER"

Hedefleri vuracak sistemlerin en son gidebileceğini belirten Oğuz, şunları söyledi:

  • "Sistemler kurulmadan bu araçlar görev yapamaz. Bu yüzden önce TSK personeli gidiyor. Nereye konuşlanacağını, nerelere konulacağını tanımlıyor. Orada tüm altyapısı hazır edilecek ve onunla birlikte çalıştırabileceğimiz bir komuta kontrol sistemi kurulacak ve sonra da hava savunma sistemlerinin kendileri götürülecek. Atılgan gibi sistemler kendi başına çalışabileceği için her zaman götürülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

59 saniyede 2019’da Türkiye: Yerli ve milli hamleler yılı
OYNAT 00:59
59 saniyede 2019’da Türkiye: Yerli ve milli hamleler yılı
2019 yılında Türkiye'de savunma sanayii başta olmak üzere bir çok alanda yerli ve milli adımlar atıldı. Dünyada büyük yankı bulan bu adımlar operasyonlardaki başarıları da beraberinde getirdi. Türkiye için 2019'un kısa bir özeti.
Yeni bir şahlanış dönemine başlıyoruz

Yeni bir şahlanış
dönemine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Libyaya konuşlanacak sistemler

Libya'ya konuşlanacak sistemler

Hafter ateşkesi reddetti, Türkiye adımlarını hızlandırdı.
İstifa etti

İstifa etti

​Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi.
475 kişi yakalandı

475 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

​2020 yılının ilk 6 ayı için alınacak ücretler belli oldu.
15 bin TL'yi<br>duyan çektirdi

15 bin TL'yi
duyan çektirdi

İndirim sonrası 380 bin riskli araç hurda oldu.

Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

​100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldı.
İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

​İstanbul'da bazı fırıncılar zamlı satışa başladı.
Metrobüste<br> korkutan görüntü

Metrobüste
korkutan görüntü

Kaçak binmek isteyen mendil satan çocuklar sürücüleri isyan ettirdi.
Kapan-4 başladı

Kapan-4 başladı

Batman'daki operasyona 795 güvenlik görevlisi katılıyor.
Atina medyası çıldırdı

Atina medyası çıldırdı

Yunanistan, Berlin toplantısında saf dışı kaldı.
Yeni adresi <br>yurt dışı olabilir

Yeni adresi
yurt dışı olabilir

Başakşehir'den ayrılan Arda için sürpriz iddia.
Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla vuruldu.
50 bine koşuyor

50 bine koşuyor

Türkiye'ye gelen döviz miktarı 6 milyar doları buldu.
Yaranın<br> sebebi bulunamıyor

Yaranın
sebebi bulunamıyor

1.5 yaşındaki bebek sol elini kullanamaz hale geldi.
Çok kuvvetli geliyor

Çok kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok bölgeye fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.