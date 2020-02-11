Türkiye siber saldırıların da hedefi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin önemi, internet ve sosyal medyaya ilişkin önemli mesajlar verdi:

İnternet ve teknoloji, insanların hayatını kolaylaştıran yönünün yanında, pek çok yeni tehditleri de içinde barındırıyor. Bu bakımdan internetin sorumlu değil, sorunlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta modern kölelere dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.

GERÇEK HAYATLA BAĞ ZAYIFLADI

Önce gençlerde başlayan teknoloji bağımlılığının artık her kesimi kuşatıyor olmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Halbuki biz baktığımızda modern köleler değil, teknolojiyi bilinçli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz. Aynı oda içinde dahi konuşarak değil, mesajla iletişim kuran insanların gerçek hayatla bağı giderek zayıflıyor. Bu bağları güçlendirecek çalışmaları desteklememiz, özendirmemiz gerekiyor.

SOSYAL MEDYA TAM BİR ÇÖPLÜK

Bir başka önemli sıkıntı ise siber zorbalıkların çeşitlenip artmasıdır. Özellikle sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Gerçek hayatta suç olan her şeyin, internet ortamında da aynı karşılığı bulması şart.

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GÜVENLİ İNTERNET KULLANIN

Ülkemizi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, dolandırıcılığın, provokasyonların adeta bir çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kabus ikliminden çıkartmakta kararlıyız. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla, ilgili kurumlarımız tarafından bu çerçevede yürütülen hazırlıkların süratle neticelendirilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızı da özellikle çocuklarımızı korumak için güvenli internet hizmetlerinden daha çok faydalanmaya davet ediyorum.

Yerli altyapı olmadan 5G’ye geçemeyiz

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ı geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm mobil operatörlerimizi ülkemizin yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ı daha etkin şekilde kullanmaya davet ediyorum. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G’de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Bunun için 5G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı da hızla yürütüp geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale gelmeliyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz” diye konuştu.

Veri güvenliği artık petrol kadar önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, internet ve sosyal medyaya ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin teknoloji sadece tüketen değil asıl olarak bulan, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, “Geçmişte basit amaçlar ve üst düzey yetkinlikte kişiler tarafından yapılabilen siber saldırılar, artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır. Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Mesela, 2016 yılında 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemli” dedi. Erdoğan, veri güvenliğinin de bu işin önemli bir parçası olduğunu, günümüzde verinin en az petrol kadar önemli hale geldiğini vurguladı. Erdoğan, “Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir” diyerek, veri güvenliği konusundaki yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

4 bin uzman görev yapıyor

“Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz” Erdoğan, şöyle konuştu: “Açılışını yaptığımız Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz çalışacaktır. Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz. Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. Bu ekipleri her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor ve güçlendiriyoruz. Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4000 uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Bu ekipler, istihbarat paylaşımından güç birliğine kadar her alanda dayanışma içinde çalışıyor.”

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Akar ile kritik İdlib zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi’nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İdlib’deki olayı ve gelişmeleri görüştü.