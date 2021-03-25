Gündem Türkiyede bir ilk Çanakkaleli esnaf Bitcoin ile kumpir satıyor
ÇANAKKALE

Türkiye'de bir ilk: Çanakkaleli esnaf Bitcoin ile kumpir satıyor

Çanakkale’de bir işletmeci, son zamanların en çok yükseliş gösteren kripto parası bitcoin ile kumpir satışına başladı. Dükkan önündeki afişi gören meraklı vatandaşlar, yeni ödeme şekline büyük ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiyede bir ilk: Çanakkaleli esnaf Bitcoin ile kumpir satıyor
İşletme sahibi, bitcoin ödemesinin şu ânda az olduğunu ifade etti.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde 3 yıldır fast-food dükkânı işleten Barış Balkan, pandemi sebebiyle işlerin düşmesinden dolayı farklı bir girişimcilik örneği sergiledi. Kripto para ile müşterilerine ödeme seçeneği sunan Balkan, ekonomi alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte konuşurken alternatif bir ödeme şeklini düşündüklerini belirten Balkan, “Son günlerde bitcoin çok meşhurdu, herkesin dilindeydi. Ben de yaklaşık 2017 yılından beri bitcoin borsasının içindeydim, devamlı alıp, satıyordum. Arkadaşlarla birlikte bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıyorduk.

Sonra dedik ki; kredi kartı ve normal para da kullanıyoruz, alternatif bir şey olsun, değişik bir şey yapalım dedik. Kripto para ödeme sistemini başlattık. Müşterimiz ne kadarlık alışveriş yapmış ise o fiyata denk gelecek kadar istediği kripto parayı seçiyor.

Bitcoin ile ödeme yapmak istiyorsa kaç bitcoine denk geliyorsa o an da ödeyeceği rakamı kendi dijital cüzdanından benim dijital cüzdanıma transfer yapıyor. İşlem yaklaşık 40-50 saniye arası sürüyor. Onaylandı sonucunu gördükten sonra, kendisine bir fiş kesip, siparişi teslim ediyoruz” dedi.

“Bitcoin ödemesi şuan az ama etkisi oluyor”


İşletmesinde bitcoin ödemesinin şu ânda az olduğunu, ancak dikkat çektiklerini kaydeden Balkan, “Şu ânda bitcoin ödemesi az, meraklısı geliyor. Ancak şöyle bir etkisi oldu; yoldan geçenler tabelayı görüyor. Önce selfie çektirenler oluyor, fikir almaya gelenler oluyor. ‘Zarar ettim, ne yapmam lazım’ diyenler oluyor. Daha önce başkalarına dolandırılmış insanlar geliyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çanakkale’de ilk biz başlattık”


Çanakkale’de kripto para ödeme şeklini ilk kendilerinin başlattığını da sözlerine ekleyen Balkan, “İşlerde ciddi bir fark oluşturdu. Merak edenler oluyor ama gelmişken alışveriş de yapıyor. Faydasını gördük. Türkiye’de örnekleri var ama Çanakkale’de şuanda kripto para ile ödeme alma işlemi ilk biz başlattık. Tepkili olan da var. ‘Bu şekilde Türk parasını değersizleştiriyorsunuz’ diyen de var. Buna katılmıyorum ben. Sonuçta bu da bir alternatif ödeme aracı. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

15 ilde Bitcoin operasyonu
EKONOMİ
15 ilde Bitcoin operasyonu

Dijital parayla gözleme ve bazlama satıyor: Türkiye'de ilk
FOTOĞRAF 6
Title
Borsa Caddesi'nde ev ekonomisine katkı sağlamak için 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazandığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi.
Title
Bitcoin’in yanı sıra farklı dijital paralarla satış yaptığını, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu: “6 senedir bu işi yapıyorum. Bazlama ve gözleme yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla işlerimizin azalması nedeniyle yenilik arayışına girmeye başladım. Çevremde dijital paraya olan ilginin çoğalmasından dolayı işletme olarak dijital parayla ödemeye geçtik. Bu yeni akıma biz de ayak uydurduk. Gayet güzel satışlarımız var, bu uygulama da yoğun ilgi gördü. Günlük dijital paranın kuruna göre satış yapıyoruz. Mesela bazlama 7,5 lira, o günkü dijital paranın kuru 7,5 liranın karşılığına denk gelen ücret ile satış yapıyoruz. Siparişlerde de dijital parayla ödeme kolaylığı olduğunu da söylüyorum. Bildiğim kadarıyla dijital parayla satış yapan firma olarak biz ilkiz ve satışlarımızı bu şekilde deva ettiriyoruz.
Title
Title
Title
Title
Dijital parayla gözleme ve bazlama satıyor: Türkiye'de ilk
Kahramanmaraş'ta gözleme yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimci Sevim Karadaş (39), dijital paranın kullanımının artması üzerine satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Ödemeyi karekod ile alan Karadaş, yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Dehşet villasında 'Bitcoin' ayrıntısı: Yeğenimi yaktı
FOTOĞRAF 9
Title
Olay, pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi.
Title
Villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.
Title
Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Title
İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Title
Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı.
Title
Adli Tıp Kurumu morgundaki 4 cenaze, bugün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala Nimet Güler, Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi.
Title
Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.
Title
Güler, Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi diye konuştu.
Title
Morgdan alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.
Dehşet villasında 'Bitcoin' ayrıntısı: Yeğenimi yaktı
Antalya'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in (40) halası Nimet Güler, "Yeğenim Bitcoin yüzünden, önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Yeğenimi Bitcoin yaktı" dedi.


Abone Ol Google News
Tükenmeyen umut

Tükenmeyen umut

​PKK'nın kaçırdığı oğlu gelecek umuduyla sofraya bir tabak fazla bırakıyor.
İmamdan sitem dolu not

İmamdan sitem dolu not

"Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım"
87 yıldır kimliksiz: 4 çocuğu 33 torunu olan Şemse Nine hiç hastaneye gitmemiş

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.