Türkiye'de bir ilk: Çanakkaleli esnaf Bitcoin ile kumpir satıyor

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde 3 yıldır fast-food dükkânı işleten Barış Balkan, pandemi sebebiyle işlerin düşmesinden dolayı farklı bir girişimcilik örneği sergiledi. Kripto para ile müşterilerine ödeme seçeneği sunan Balkan, ekonomi alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte konuşurken alternatif bir ödeme şeklini düşündüklerini belirten Balkan, “Son günlerde bitcoin çok meşhurdu, herkesin dilindeydi. Ben de yaklaşık 2017 yılından beri bitcoin borsasının içindeydim, devamlı alıp, satıyordum. Arkadaşlarla birlikte bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıyorduk.

Sonra dedik ki; kredi kartı ve normal para da kullanıyoruz, alternatif bir şey olsun, değişik bir şey yapalım dedik. Kripto para ödeme sistemini başlattık. Müşterimiz ne kadarlık alışveriş yapmış ise o fiyata denk gelecek kadar istediği kripto parayı seçiyor.

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Bitcoin ile ödeme yapmak istiyorsa kaç bitcoine denk geliyorsa o an da ödeyeceği rakamı kendi dijital cüzdanından benim dijital cüzdanıma transfer yapıyor. İşlem yaklaşık 40-50 saniye arası sürüyor. Onaylandı sonucunu gördükten sonra, kendisine bir fiş kesip, siparişi teslim ediyoruz” dedi.

“Bitcoin ödemesi şuan az ama etkisi oluyor”



İşletmesinde bitcoin ödemesinin şu ânda az olduğunu, ancak dikkat çektiklerini kaydeden Balkan, “Şu ânda bitcoin ödemesi az, meraklısı geliyor. Ancak şöyle bir etkisi oldu; yoldan geçenler tabelayı görüyor. Önce selfie çektirenler oluyor, fikir almaya gelenler oluyor. ‘Zarar ettim, ne yapmam lazım’ diyenler oluyor. Daha önce başkalarına dolandırılmış insanlar geliyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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“Çanakkale’de ilk biz başlattık”



Çanakkale’de kripto para ödeme şeklini ilk kendilerinin başlattığını da sözlerine ekleyen Balkan, “İşlerde ciddi bir fark oluşturdu. Merak edenler oluyor ama gelmişken alışveriş de yapıyor. Faydasını gördük. Türkiye’de örnekleri var ama Çanakkale’de şuanda kripto para ile ödeme alma işlemi ilk biz başlattık. Tepkili olan da var. ‘Bu şekilde Türk parasını değersizleştiriyorsunuz’ diyen de var. Buna katılmıyorum ben. Sonuçta bu da bir alternatif ödeme aracı. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİ 15 ilde Bitcoin operasyonu

FOTOĞRAF 6 Borsa Caddesi'nde ev ekonomisine katkı sağlamak için 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazandığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi. Bitcoin’in yanı sıra farklı dijital paralarla satış yaptığını, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu: “6 senedir bu işi yapıyorum. Bazlama ve gözleme yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla işlerimizin azalması nedeniyle yenilik arayışına girmeye başladım. Çevremde dijital paraya olan ilginin çoğalmasından dolayı işletme olarak dijital parayla ödemeye geçtik. Bu yeni akıma biz de ayak uydurduk. Gayet güzel satışlarımız var, bu uygulama da yoğun ilgi gördü. Günlük dijital paranın kuruna göre satış yapıyoruz. Mesela bazlama 7,5 lira, o günkü dijital paranın kuru 7,5 liranın karşılığına denk gelen ücret ile satış yapıyoruz. Siparişlerde de dijital parayla ödeme kolaylığı olduğunu da söylüyorum. Bildiğim kadarıyla dijital parayla satış yapan firma olarak biz ilkiz ve satışlarımızı bu şekilde deva ettiriyoruz. Dijital parayla gözleme ve bazlama satıyor: Türkiye'de ilk Kahramanmaraş'ta gözleme yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimci Sevim Karadaş (39), dijital paranın kullanımının artması üzerine satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Ödemeyi karekod ile alan Karadaş, yoğun ilgi gördüklerini söyledi. BiP'te paylaş

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