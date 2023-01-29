Türkiye'de tek: Yosun havuzu eklem ağrıları ve cilt hastalıklarına şifa oluyor

Emet ilçesinden tüm Türkiye’ye hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Otel Müdürü Ergün Özcan, "Yosun havuzu dememizin sebebi, su güneşi gördüğü andan itibaren yosun üretiyor. Dünyada çok nadir görülen bir sudur. Tam bir doğal jakuzidir aynı zamanda. Misafirlerimizin buraya geldiklerinde yaz, kış hem karın altında, hem yağmurun altında, hem de güneşin altında tamamen organik bir ortamda, organik bir suyun içerisinde, ayaklarının altından kaynayan bir su ile şifa arıyorlar ve gerçekten de bu şifayı bulduklarına inanıyoruz. Kendileri de bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz tüm şifa arayanları buraya davet ediyoruz. Tatillerini yaparken şifalarına da kavuşsunlar istiyoruz" şeklinde konuştu.