Türkiye'de tek: Yosun havuzu eklem ağrıları ve cilt hastalıklarına şifa oluyor

|
Tesislerden yararlanan vatandaşlar da, özellikle yosun havuzunun adeta şifa kaynağı olduğunu dile getirdiler.
Ünlü onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar, tesislerdeki yosun havuzunda incelemelerde bulundu. Dizdar, yosun havuzlarından bir çok rahatsızlığa şifa olduğunu kaydetti.
Tesislerden yararlanan vatandaşlar da, özellikle yosun havuzunun adeta şifa kaynağı olduğunu dile getirdiler.
Öte yandan, tesislere gelenlerin kedi ve köpekleri için özel apart oluşturuldu. Tesislerin bu hizmeti, müşteriler tarafından takdirle karşılandı.