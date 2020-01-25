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POLİTİKA

Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret: Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Ziyaretlerde, ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'ya yapacağı ziyaret, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Ziyarette Erdoğan ve Tebbun tarafından imzalanacak "Ortak Açıklama" ile iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesi bekleniyor.

Gambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya ziyareti, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması nedeniyle tarihi nitelik taşıyor.
  • Erdoğan, programının son ayağında ise Afrika'da Türkiye ile köklü ilişkileri bulunan Senagal'e ziyarette bulunacak.
  • Açıklamada, ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının gündemde olduğu, ayrıca Cezayir ve Senegal'de iş forumlarının düzenlemesinin planlandığı da kaydedildi.
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