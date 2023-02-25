Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan kişilerin, FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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