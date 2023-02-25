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Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

15:47 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemede yakalanan kişilerin, FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.




#MSB
#Yunanistan
#FETÖ
1 saat önce
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