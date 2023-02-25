Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki terörist yakalandı

Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Xt04AM7L0I