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Tuz diyarına trenle yolculuk

Çankırı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmasını amaçlayan Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkacak.

Mehmet Güney
04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:41 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara çıkışlı Turistik Tuz Ekspresi, hafta sonlarında günübirlik tren seyahati sevenler için yepyeni bir deneyim yaşatacak.

ANKARA'DAN ÇANKIRI'YA KEYİFLİ ROTA

Turistik Tuz Ekspresi'nin Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen Tenezzüh (Gezinti) Treni seferlerinin devamı niteliği taşıyor. Bu kapsamda tren, yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak. Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi cumartesi günü Ankara Garı'ndan 07.50'de hareket edecek. Keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı'nın tarih kokan sokakları, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehri, butik müzeleri ve yöresel lezzetleriyle yolcularını geçmişe götürecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahip turistik tren Çankırı programını tamamladıktan sonra aynı gün akşam 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek. Günübirlik 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek turlara katılmak isteyen ziyaretçilerin, seyahat acentelerinden bilet alabilecek.



#Turistik Tuz Ekspresi
#Çankırı
#Ankara
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