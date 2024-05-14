Tuz diyarına trenle yolculuk

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun süredir bazı çocukları ve torunlarıyla arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ünlü türkücü, dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açmış ve kazanmıştı. Son olarak, ilk eşi Adalet Sara'dan olan Gülşen'in oğlu Burak Baran, Tatlıses'e ateş püskürdü. Sosyal medya paylaşımı gündem oldu.