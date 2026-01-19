Tuzla'da çakmak üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Korkutan yangın, saat 10.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. 2'nci katında çakmak üretimi, 3'üncü katında ise plastik malzemelerin depolandığı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.