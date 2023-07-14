Üç ayaklı yol haritası

Etnos gazetesi, ‘Miçotakis-Erdoğan’ın üzerinde anlaşmaya vardığı yol haritasında neler var?’ sorusunu gündeme getirerek, “Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün üç ana eksene odaklanan bir yol haritası üzerinde anlaştılar ‘ diyen Ethnos birinci eksenin görüş ayrılıkları konusunda diyaloğun açık tutulması olduğunu belirtti. “İkinci eksen, son aylardaki olumlu ivmeyi geliştirerek daha fazla meyve verebilecek olan Güven Artırıcı Tedbirler’” diyen gazete, üçüncü eksenin de pozitif gündem olduğunu yazarak, “Ekonomik iş birliği, enerji iş birliği ve muhtemelen sivil koruma gibi alanlarda işbirliği konularının” gündeme gelebileceğine işaret etti. Ta Nea gazetesi de, ‘Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı’ başlığını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, ‘NATO Zirvesi’nin kahramanı’, ‘Zirvenin en çok konuşulan adamı’ ifadeleri kullanıldı. Gazete Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenleneceğini yazdı. Proto Thema ise ‘Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor” değerlendirmesiyle gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Miçotakis de Zirve sonrası yaptığı basın toplantısında, “Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir iş birliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu” kaydetmişti.