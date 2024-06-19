Üç Cemreye son taşlama: Dualar Filistin'e

Hacılar, dün öğle vaktinden sonra (zeval vakti) sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7’şer taş attı. Bayramın 4’üncü günü Mina’da kalanlar aynı şekilde taşlama yapıyor. Ancak Türk hacılar, Mina’da kalmadıkları için bayramın son günü taşlama yapmıyor. Böylece Türk hacılar, şeytan taşlama görevlerini dün itibarıyla tamamladı. Bundan sonra hacılar, Mekke’de kaldıkları sürece Kâbe’yi ziyaret ederek nafile tavaflar yapıyorlar. Hacılar Mekke’den ayrılmadan önce de son tavaf olan Veda Tavafı’nı yapıyorlar.





ZİYARETLER VE DÖNÜŞLER

Hacılar Veda Tavafı’nı yaptıktan sonra Mekke ve Medine'de ziyaretlere ağırlık verecek. Bazı kafilelerin Türkiye'ye dönüş hazırlığı başlayacak. Önümüzdeki günlerde gruplar halinde dönüşler hızlanacak. Hacıların büyük bölümü Mekke’ye gelmeden önce Medine’yi ziyaret etmişlerdi. Medine’ye gitmeyen hacılar için Medine programı başlıyor. Medine’de hacılar üç-dört gün geçiriyor.





23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturdu. Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesi’nde yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aralarında Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan, Yazarımız Ersin Çelik ve Editörümüz Seda Kılıç’ın da olduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldi.





Kaybolan hacıya ‘Danışma Hattı’

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac organizasyonunda, hizmetlerin sorunsuz gerçekleşmesi için çeşitli görevlendirmeler yaptı. Bu kapsamda, bu birimlerin arasında kutsal topraklarda kurulan "Danışma Hattı" da yer aldı. Türk vatandaşlarının kaybolmaları, otellerini bulamamaları gibi sorunların çözümü için kurulan hat 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptı. Hacıların Türkiye'den hareket ettikleri andan itibaren kendilerine verilen kartlarda söz konusu hat ile ilgili bilgiler yer aldı. Olası bir kaybolma durumunda irtibat numaraları söz konusu kartlarda yer aldı. Kaybolma durumlarında yapılan aramaların ardından hatta bağlı çalışan ekipler hemen hacı adaylarının bulunduğu mevkilere giderek onları otellerine getirdi.





Bir kişiyi bile şikayet etmedik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği yönündeki iddialara ilişkin, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği’ndeki bayramlaşma sırasında açıklama yaptı. Erbaş, şöyle konuştu: “Bizim işimiz sadece duyurmaktı. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar, bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de kimseye şikayet etmedik.”



